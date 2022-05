WM-Quali als Stresstest für den erneuerten Augsburger Eiskanal

Nur die Besten Drei einer Bootsklasse dürfen bei der Heim-WM in Augsburg für Deutschland an den Start gehen. Selbst der zweifache Olympiamedaillengewinner Sideris Tasiadis muss sich der Qualifikation stellen. Nach den Plätzen eins, eins und drei ist er auf bestem Weg, zu bestehen. Für den Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio ist es ein Geschenk, dass gegen Ende seiner Karriere die WM zu Hause stattfindet.

Eiskanal: UNESCO-Welterbe und Olympia-Strecke 1972

Der Wildwasser-Kanal in Augsburg zählt seit 2019 zum UNESCO-Welterbe. Die Anlage wurde vor über 50 Jahren als weltweit erste künstlich angelegte Strecke gebaut. Bei Olympia 1972 wollten über 50.000 Zuschauer die neue olympische Disziplin Kanuslalom sehen.

Generalsanierung inklusive High-Tech

Ein halbes Jahrhundert später wurde die Anlage jetzt für knapp 21 Millionen Euro generalsaniert. Das Einzige, was nicht verändert wurde, ist der Kanal selbst. Alles andere wurde aber modernisiert.

Die Anzeigetafel ist neu, die ehemalige Gaststätte wurde zu einem modernen Organisationszentrum umgebaut, selbst die Rasenterrassen sind neu befestigt. In den nächsten Wochen wird noch ein neues Aufhängungssystem für die Torstäbe installiert. Und durch die Flutlichtanlage kann jetzt sogar im Dunkeln trainiert werden. Damit ist es eine sehr nachhaltige Investition.

Bereit für die Weltmeisterschaft im Juli

Auch innerhalb der Gebäude ist jetzt alles "state of the art": modernste Technik, Glasfaserverkabelung und WLAN. Sogar ein Videosystem ist eingebaut. So können Trainer und Athleten unmittelbar nach dem Lauf die Aufnahme downloaden und sofort in die Analyse gehen. Auf dass bei der Weltmeisterschaft dann alles passt. Die findet vom 16. bis zum 31. Juli statt.