WM-Kader mit starkem Bayernblock - Flick setzt auf Verjüngung

Es war kein Geheimnis, dass einige der Bayern-Stars zum Kader gehören würden. Und so gab es schon im Tor wenig Neues. Dort führt Kapitän Manuel Neuer das Trio um Marc André ter Stegen und Kevin Trapp an. "Das war so zu erwarten", sagt BR-Sportreporter Bernd Schmelzer.

Auch der Bayernblock, den Flick im Mittelfeld und Angriff nominierte, sei "erwartbar" gewesen, so Schmelzer. Neben Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sané tritt auch Bayern-Oldie Thomas Müller die Reise in den Wüstenstaat an. "Ich bin überzeugt davon, dass er noch nie so gut vorbereitet war auf eine WM", sagte Flick über den mittlerweile 33-Jährigen.

Götze erhöht den Druck im Mittelfeld

Die Nominierung von Mario Götze hatte sich dagegen zwar schon angedeutet. Aber man habe sich immer gefragt, hat Flick "den Mut dazu", ihn noch mal zurückzuholen, so Schmelzer. "Nach fast fünf Jahren im Endeffekt, dass er nicht in der Nationalmannschaft gespielt hat". Er sei ein toller Fußballer, der der Mannschaft sicher noch etwas geben kann. Und, "er erhöht natürlich den Druck im Mittelfeld".

"Bei uns steht im Fokus, wie jemand performt. Wir alle wissen, dass Mario ein genialer Fußballer ist, der Gedankenblitze hat. Wenn man die letzten Spiele sieht, war er auf ganz hohem Niveau." Hansi Flick, Bundestrainer.

Da sei ein "gerakel jetzt im Mittelfeld der deutschen Mannschaft, das finde ich sehr bemerkenswert", findet Schmelzer. Und hebt zudem hervor, dass mit Niklas Füllkrug "ein echter Stoßstürmer" mitfährt. Da "hatten ja viele darauf gehofft". Denn er hat eine Lauf, "der ist on Fire," schwärmt der BR-Sportreporter.

"Dieser Kader gibt uns viele Möglichkeiten." Hansi Flick, Bundestrainer.

Ohne Routinier Hummels

Die große Überraschung gab es dann in der Verteidigung: England-Legionär Armel Bella Kotchap bekam den Vorzug vor Mats Hummels. Der Weltmeister von 2014 ist nicht mehr dabei. "Mich hat Hummels schon ein bisschen überrascht", gesteht Schmelzer. "Er hätte es wirklich verdient gehabt." Aber Flick habe andere Ideen und den Fokus schon weit nach vorne gerichtet. "Er hat eine hervorragende Form und ist topfit, aber für uns ist es jetzt eher ein Blick in die Zukunft", erläuterte der Bundestrainer zur Entscheidung gegen den Ex-Bayernspieler.

Schmelzer: "Flick setzt auf Verjüngung"

Flick setze jetzt, "wenn man Hummels rausnimmt auf diese Verjüngung. Er will es hinten mit frischen Ideen angehen", glaubt Schmelzer. Und sagt: "Ich glaube, er hat es richtig gemacht". Er fängt nicht noch mal an "irgendwie was aufzuwärmen." Mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Christian Günther und Matthias Ginter hat er "natürlich schon ein paar dabei, die eine gewisse Erfahrung haben, die in der Bundesliga, die Champions League spielen".

"Überraschend", findet Schmelzer dann allerdings noch die Personalie Lukas Klostermann, der nach seinem Syndesmoseanriss dabei ist. "Hat wenig gespielt, ist erst kürzlich zurückgekommen." Der Bundestrainer ist beim Gesundheitszustand seiner WM-Fahrer jedenfalls zuversichtlich. "Es gibt keine Fragezeichen, keine Bedenken."

Das deutsche WM-Aufgebot:

TOR: Manuel Neuer (Bayern München/36 Jahre/113 Länderspiele/0 Tore), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona/30/30/0), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt/32/6/0)

ABWEHR: Armel Bella Kotchap (FC Southampton/20/1/0), Matthias Ginter (SC Freiburg/28/46/2), Christian Günter (SC Freiburg/29/6/0), Thilo Kehrer (West Ham United/26/22/0), Lukas Klostermann (RB Leipzig/26/18/0), David Raum (RB Leipzig/24/11/0), Antonio Rüdiger (Real Madrid/29/54/2), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/22/5/0), Niklas Süle (Borussia Dortmund/27/42/1)

MITTELFELD/ANGRIFF: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/20/4/0), Julian Brandt (Borussia Dortmund/26/38/3), Niclas Füllkrug (Werder Bremen/29/0/0), Serge Gnabry (Bayern München/27/36/20), Leon Goretzka (Bayern München/27/44/14), Mario Götze (Eintracht Frankfurt/30/63/17), Ilkay Gündogan (Manchester City/32/62/16), Kai Havertz (FC Chelsea/23/30/10), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach/30/16/4), Joshua Kimmich (Bayern München/27/70/5), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund/17/0/0), Thomas Müller (Bayern München/33/118/44), Jamal Musiala (Bayern München/19/17/1), Leroy Sane (Bayern München/26/47/11)