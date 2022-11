WM-Hoffnung Jamal Musiala: "Ein ungeschliffener Diamant"

Jamal Musiala begeisterte am Samstag beim 2:0-Erfolg des FC Bayern mit seiner x-ten Fußball-Gala Trainer, Mitspieler und Experten - die nach immer neuen Worten suchen, um die starken Leistungen des Youngsters zu beschreiben. "Er ist ein ungeschliffener Diamant, der Gold wert ist - für die Nationalmannschaft, aber auch für Bayern", schwärmte sein Kapitän Manuel Neuer nach dem 2:0 (1:0) des Tabellenführers aus München beim Schlusslicht Schalke 04: "Er ist ein Schlüsselspieler für die Weltmeisterschaft. Der Spieler macht einfach den Unterschied."

Taktgeber, Torvorbereiter, Torschütze

Gegen Schalke 04 glänzte Musiala als Offensiv-Taktgeber und zweifacher Torvorbereiter. Fast jeder Angriff lief über das Ausnahmetalent. Mit einem Hackentrick hatte der 19-Jährige, der als jüngster Spieler in der Bundesliga-Historie des Rekordmeisters sein 100. Pflichtspiel bestritt, das 1:0 durch Serge Gnabry (38.) vorbereitet. Ähnlich genial legte er bei einem Konter Eric Maxim Choupo-Moting den zweiten Treffer (52.) auf. Außerdem brillierte er immer wieder mit grandiosem Ballgefühl, was Trainer Julian Nagelsmann zu einem Ausflug ins Tierreich veranlasste: "Er hat extrem lebendige Füße, so Schlangenbeine."

Nagelsmann: Musiala wird weiter so performen

Musiala, seit Wochen in Topform, soll auch in Katar eine zentrale Rolle einnehmen. Im aktuellen WM-Flow ist er für Hansi Flick ein großer Trumpf, vielleicht sogar der größte. "Ihn kann grundsätzlich nur eine Verletzung stoppen, sonst wird er weiter so performen wie in den letzten Wochen", glaubt Bayern-Coach Nageslmann.

Gelingt Musiala das in Katar, könnte er einer der ganz großen WM-Stars werden. Mit Tempo, Ballbehandlung und einer Übersicht, wie ein erfahrener Spielgestalter - all das zeigt Musiala derzeit Spiel für Spiel. Immer wieder holt er sich die Bälle tief in der eigenen Hälfte, treibt an. In der Nähe des gegnerischen Tores findet der Offensiv-Allrounder derzeit die fast optimale Balance zwischen einem Pass auf den besser postierten Mitspieler oder dem eigenen Abschluss.

"Ein großartiges Gefühl, in meinem 100. Spiel für den FC Bayern zu gewinnen. Jetzt voller Fokus auf das DFB-Team." Jamal Musiala nach dem Duell auf Schalke

Den Schwung nach Katar mitnehmen

Schon an diesem Sonntag versammelte der Bundestrainer seine Nationalspieler in Frankfurt am Main. "Es ist schon wichtig, wie die einzelne Performance der Spieler ist und dass der Schwung mitgenommen wird, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, bis das Spiel gegen Japan stattfindet", sagte Nationalmannschaftskapitän Neuer mit Blick auf das erste WM-Gruppenspiel am 23. November. Auch "damit wir mit einem guten Gefühl auf dem Platz stehen werden."