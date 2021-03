WM-Gold für deutsches Skisprung-Quartett

Der Showdown im zweiten Durchgang

Und es blieb eng und mitreißend. Fünfter Sprung, Pius Paschke gegen Philipp Aschenwald - Österreich ging wieder mit 2,8 Punkten in Führung. Dazwischen schob sich Polen durch Piotr Zyla, gerade mal 0,2 Punkte vor Deutschland. Und auch Japan war noch dran.

Sprung Nummer sechs: Österreichs Jan Hörl nur durchwachsen, Severin Freund aber auch nicht berauschend - Deutschland fiel auf Platz vier zurück. Polen war neuer Spitzenreiter, dahinter Österreich (0,9 Punkte zurück), Japan (7,1) und Deutschland (10,8).

Eisenbichler überragend

Markus Eisenbichler ließ es dann krachen und sorgte wieder für Wirbel im Klassement: 138,5 Meter, ein bayerischer Urschrei nach der Landung - Deutschland zog wieder an Österreich (6,0 Punkte dahinter) und Japan (12,8) vorbei. Polen blieb vorne - gerade einmal einen Punkt vor dem DSV-Quartett.

Lokalmatador Geiger sichert den Titel

Der Druck lastete auf dem letzten Springer: Lokalmatador Karl Geiger, der in Oberstdorf schon einen kompletten Medaillensatz (Gold, Silber, Bronze) sammeln konnte. Und im letzten WM-Springen kam noch einmal Gold dazu.

Österreichs Stefan Kraft legte 133 Meter vor, Karl Geiger konterte mit 136 Metern - mindestens Silber war sicher, nur noch der Pole Dawid Kubacki stand oben. Und der musste nach 127,5 Metern schon in den Schnee - der WM-Titel für Deutschland war fix. Silber ging an Österreich, Bronze an Polen.