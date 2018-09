WM-Gold für bayerische Dressurreiterin von Bredow-Werndl

Deutschland mit beeindruckender WM-Serie

Durch den Erfolg des Teams baute Deutschland eine beeindruckende Rekordserie in der Dressur aus. Seit der ersten WM 1966 siegten deutsche Teams bei vierzehn Titelkämpfen zwölf Mal. Nur in Aachen 1970 (WM-Gold UdSSR) und in Lexington/USA 2010 (Niederlande) standen die deutschen Dressurreiter nicht ganz oben auf dem Podest. Das Erfolgsteam ist bereits am Freitag erneut gefordert: der Einzelwettbewerb der Dressurreiter beginnt.