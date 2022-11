WM-Fieber in Nürnberg beim Teqball

Eric Herbst zupft sich das Trikot mit dem Deutschen Adler zurecht. Der 23-jährige Berliner mit den Wuschelhaaren ist sichtlich nervös. Es ist bereits seine zweite WM-Teilnahme, aber dieses Mal vor heimischem Publikum sei schon etwas Besonderes. Über das herkömmliche Fußballspielen ist Eric zum Teqball gekommen. Drei Berührungen höchstens, dann muss der Ball auf die gegnerische Plattenseite. Dort steht Eric ein erfahrener Armenier gegenüber. Der verzieht kaum eine Mine, schmettert einen Ball nach dem anderen mit dem starken, rechten Fuß. Eric Herbst spielt zu passiv, zu abwartend. Klare Niederlage in zwei Sätzen. Kurzes Ärgern über das Ausscheiden. Rund 750 US-Dollar Prämie für dieses Match sind verloren. Eric Herbst ist raus im Einzel, hofft aber noch auf ein erfolgreiches Doppel mit seinem deutschen Teamkollegen.

"Die WM in Nürnberg, das ist schon ein tolles Gefühl, eine Mega-Erfahrung!" Eric Herbst, Teqball-Spieler

Teqball-Elite in Nürnberg

Bis einschließlich Sonntag treffen sich die besten Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Welt in Nürnberg, insgesamt 38 Nationen. Deutschland ist nicht unbedingt in der Favoritenrolle, versucht aber tapfer mitzuhalten. Länder wie Ungarn, Japan, Brasilien, Frankreich scheinen die Nase bei der WM in Nürnberg vorn zu haben. Das Spielt ist schnell, flotte Wechsel, erstaunliche Balltechnik bei Mann und Frau. Teqball ist eine noch recht junge Sportart, kaum zehn Jahre alt. Die Zuschauenden auf den Rängen sind schnell begeistert. 150 Schülerinnern und Schüler aus Herzogenaurach nutzen die Teqball-WM als Schülerausflug. Zwei Elfjährige holen sich ein Autogramm vom siegreichen Japaner. Wie er heißt, wissen beide nicht. Sie sehen Teqball zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal.

Platte zum Vereinsstart kostenlos

Sebastian Csatári ist der Teqball-Deutschland-Beauftragte. Von Ingolstadt aus versucht er, den Sport in Deutschland bekannter und beliebter zur machen. Die Weltmeisterschaft in Nürnberg soll ihren Teil dazu beitragen. Die ersten Vereinsstrukturen in Deutschland bestehen, aber es gibt noch viel Förderungsbedarf.

"Wenn sich Vereine gründen, bekommen sie von uns eine Platte umsonst!" Sebastian Csatári, Teqball-Beauftragter Deutschland

Noch bis Sonntag

Erfolgreich geschlagen im Doppel haben sich bisher die deutschen Teqball-Damen. Stella Glöckner und Dana Hillmann. In einem Herzschlagfinale gegen die Ukrainerinnen haben sich die beiden mit viel Ballgefühl und taktischem Geschick durchgesetzt. Die Reise für das deutsche Duo geht weiter. Noch bis Sonntag wird Teqball in der Nürnberger Metropolarena gespielt. Der Eintritt ist frei.