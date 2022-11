"WM-Endspiel" gegen Spanien: Viele Optionen für Flick

"Ich bin nicht unsicher, aber da schlafe ich noch einmal drüber. Morgen Früh bin ich ein bisschen schlauer", sagte Flick vor dem Duell mit dem Weltmeister von 2010 am Sonntag (20.00 Uhr/Livereportage bei BR24 Sport) in Al-Khor, das unter bestimmten Umständen bereits das WM-Aus für den viermaligen Weltmeister Deutschland bedeuten könnte.

Fest steht für Flick: "Wir werden eine Mannschaft sehen, die weiß, um was es geht und bereit ist, alles dafür zu tun, dass wir uns die Tür zum Achtelfinale offen lassen." Das steht zu hoffen, denn das zweite Gruppenspiel ist bereits ein "Endspiel". Eine Niederlage kann sich die DFB-Auswahl nicht mehr erlauben. Dass es dabei gegen einen deutschen Angstgegner geht, der letztmalig vor 34 Jahren in einem Pflichtspiel bezwungen werden konnte, macht die Aufgabe nicht leichter.

Süle nach innen, Kehrer auf rechts?

Allgemein wird erwartet, dass nach dem missglückten Auftritt von Niklas Süle als Rechtsverteidiger beim 1:2 gegen Japan auf dieser Position wie so oft im Vorfeld der WM Thilo Kehrer beginnt. Süle könnte für Nico Schlotterbeck in die Innenverteidigung an die Seite von Abwehrchef Antonio Rüdiger rücken.

Auf die Frage, ob Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich nicht im Sinne des Teams rechts hinten aushelfen müsse, sagte Flick: "Warum im Sinne des Teams? Wie sehen Sie ihn als Sechser? Er könnte auch (aushelfen), aber wir haben auch Rechtsverteidiger, die da spielen könnten ..."

Goretzka von Beginn an ist eine Option

Möglich wäre ein Dreier-Mittelfeld mit Leon Goretzka als Ergänzung zu Kimmich und Ilkay Gündogan. "Das sind alles drei hervorragende Spieler, die können auch alle drei im Mittelfeld spielen, ohne Frage", sagte Flick.

In der Offensive sind Jonas Hofmann und Niclas Füllkrug erste Alternativen. Bei Leroy Sané (Knie) wollte Flick das Abschlusstraining abwarten. "Erfreulich ist, dass er mittrainieren kann."

Beim letzten Pflichtspielsieg gegen Spanien traf Rudi Völler

Der letzte Pflichtspielsieg gegen die "Furia Roja" gelang einer deutschen Nationalmannschaft vor 34 Jahren - damals gewann die DFB-Auswahl bei der EM 1988 durch zwei Treffer von Rudi Völler. Der ist nach der vergangenen Saison als Sportdirektor von Bayer Leverkusen in Rente gegangen. Lange her ...

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Spanien: 23 Unai Simon/Athletic Bilbao (25 Jahre/28 Länderspiele) - 2 Azpilicueta/FC Chelsea (33/43), 16 Rodrigo/Manchester City (26/35), 24 Laporte/Manchester City (28/17), 18 Jordi Alba/FC Barcelona (33/88) - 5 Busquets/FC Barcelona (34/140) - 9 Gavi/FC Barcelona (18/14), 26 Pedri/FC Barcelona (20/15) - 11 Ferran Torres/FC Barcelona (22/32), 10 Marco Asensio/Real Madrid (26/32), 21 Olmo/RB Leipzig (24/26). - Trainer: Enrique

Deutschland: 1 Neuer/Bayern München (36/115) - 5 Kehrer/West Ham United (26/23), 15 Süle/Borussia Dortmund (27/43), 2 Rüdiger/Real Madrid (29/55), 3 Raum/RB Leipzig (24/13) - 6 Kimmich/Bayern München (27/72), 21 Gündogan/Manchester City (32/64) - 10 Gnabry/Bayern München (27/37), 13 Müller/Bayern München (33/119), 14 Musiala/Bayern München (19/18) - 7 Havertz/FC Chelsea (23/31). - Trainer: Flick

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)