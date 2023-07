WM-Countdown: DFB-Frauen heben zur Titel-Mission ab

Neben jeder Menge Vorfreude auf die Weltmeisterschaft, die Reise in das ferne Land und die gemeinsame Zeit mit dem Team nimmt die DFB-Auswahl auch noch eine Menge Arbeit mit nach Australien.

Gerade die WM-Generalprobe gegen Sambia hat die Probleme noch einmal deutlich gemacht. Die Defensive steht nicht immer sicher, und in der Offensive fehlt noch der letzte Punch. Die Entschlossenheit vor dem Tor kommt noch, sagen alle. Denn im Teamquartier in Wyong, rund 80 Kilometer nördlich von Sydney, wird in den kommenden Tagen noch viel trainiert, bevor am 24. Juli das erste Spiel gegen Marokko ansteht.

Popp: Müssen gegen alle 100 Prozent geben

Zeit, die die deutsche Mannschaft noch braucht, um in WM-Form zu kommen. Genug Zeit, auch, um den Konkurrentinnen zu zeigen, dass der zweifache Weltmeister um den Titel mitspielen möchte? "Es muss uns klar sein, dass wir gegen alle 100 Prozent geben müssen", schwor Kapitänin Alexandra Popp die Mannschaft noch einmal auf die bevorstehende Aufgabe ein: "Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen."

Leupolz reist mit Kind plus Babysitterin

Doch nicht nur sportliche Gedanken gehen mit auf die Reise ins Basislager. Schließlich sitzt ein Team im Flugzeug, das auch die moderne Gesellschaft repräsentiert. So geht Melanie Leupolz mit Kind plus Babysitterin an Bord und Svenja Huth muss sich von ihrer hochschwangeren Frau verabschieden.

Um 22.20 Uhr hebt der Flieger am Dienstag ab

Um 22.20 Uhr hebt der Flieger am Abend in Frankfurt ab. Knapp sechseinhalb Stunden dauert die erste Etappe bis nach Dubai, von dort geht es weiter nach Down Under. Die besten Wünsche für die Reise gab es auch vom Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier verabschiedete die Mannschaft virtuell. "Liebe Spielerinnen, Sie machen sich jetzt auf ins große Abenteuer Fußball-WM", grüßte Steinmeier bei einem gemeinsamen Instagram-Video mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender aus dem Garten des Schlosses Bellevue: "Wir wünschen Ihnen ein Platz ganz weit oben. Gute Reise, viel Glück - und viel Erfolg."