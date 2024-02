Biathlon-Staffel um Schneider und Grotian erkämpft WM-Bronze

Das DSV-Quartett konnte bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto auch ohne die erkrankte Franziska Preuß das Podest erklimmen. Obwohl die deutschen Skijägerinnen wieder einmal mit der Präparierung der Ski kämpften, feierten sie hinter Frankreich und Schweden noch Bronze.

"Ich hab einfach keine Worte dafür, das Rennen war von hoch bis tief", fasste Vanessa Voigt das aufreibende Rennen im ZDF zusammen. "Wir haben uns das absolut verdient." Für Schneider, die als Schlussläuferin eingesprungen war, war es "ein Ende wie im Film". Und für Janina Hettich-Walz ist klar: "Der Tag hat gezeigt, dass man niemals aufgeben darf".

Hettich-Walz kämpft mit Präparierung und Form

Janina Hettich-Walz war als Startläuferin gleich stark unterwegs. Mit zehn Treffern übergab sie an Position sechs an Youngster Selina Grotian. Nur knapp sechs Sekunden fehlten auf einen Podestplatz, 26,8 waren es auf Spitzenreiter Frankreich mit Lou Jeanmonnot. "Ich bin keinen Meter mitgekommen", ärgerte sich Hettich-Walz über Strecke, Material und sich selbst.

Grotian nahm in einer Vierergruppe die Verfolgung auf. Nach der fehlerfreien Vorstellung im Einzel war sie dieses Mal nicht treffsicher unterwegs und benötigte im Liegend-Anschlag drei Nachlader. Stehend räumte sie alle Scheiben ab und konnte als Dritte auf die letzte Runde gehen. Da Sophie Chauveau (FRA) patzte, übernahm Estland die Führung. "Noch einmal eine ganz andere Liga. Schwierig ganz vorne mitzuspielen", so die 19-jährige Garmisch-Partenkirchenerin. "War schon extrem schwierig auf der Strecke."

Voigt mit zwei Nachladern

Grotian schickte Vanessa Voigt mit einem Rückstand von 23,3 Sekunden auf Estland ins Rennen. Nur knapp vier Sekunden fehlten auf die zweitplatzierten Norwegerinnen. Voigt brauchte zwei Nachlader und blieb dran. Justine Braisaz-Bouchet hatte Frankreich wieder auf Kurs gebracht und übergab auf Position eins vor Schweden und Estland an WM-Star Julia Simon. Auch für das DSV-Quartett war als Fünfte hinter Österreich noch Bronze drin.

Schneider greift nach Bronze

Als Schlussläuferin ging Sophia Schneider ins Rennen. Diese Position sollte eigentlich Franziska Preuß übernehmen, die war aber krankheitsbedingt ausgefallen. Österreich musste zwei Mal in die Strafrunde, die Chance für Schneider, die nach einem Nachlader fast zeitgleich mit der Estin in die nächste Runde ging und sich schnell auf Rang drei schob. Schneider kämpfte am Schießstand und ging nach drei Nachladern auf Bronzekurs in die letzte Runde. Überglücklich jubelte das erschöpfte Quartett im Ziel über die Medaille.