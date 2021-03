WM-Bilanz Oberstdorf: Norwegen feiert, Deutschland hadert

Kombinierer haben Vormachtstellung verloren

Leichter Frust dagegen - trotzt zweier Medaillen - bei den Nordischen Kombinierern. "Zufrieden bin ich nicht, wir wollten drei Medaillen holen" - Bundestrainer Hermann Weinbuch versuchte erst gar nicht, seine Enttäuschung zu unterdrücken.

Was sich im Weltcup schon seit einigen, wenigen Jahren andeutet, wurde in Oberstdorf zur Gewissheit: Die deutschen Kombinierer sind nur noch gelegentlich Weltspitze. Ein Mal Silber mit der Mannschaft, ein Mal Bronze im Teamsprint durch Eric Frenzel und Fabian Rießle - zu wenig für die einst so erfolgsverwöhnten Kombinierer. Erstmals seit 2009 gab's keine Goldmedaille, für die Kombinierer war es die schlechteste WM-Bilanz seit 1999.

Bundestrainer Weinbuch bleibt bis 2022

"Die Trauben hängen aber ziemlich hoch", sagte Weinbuch noch. In der Tat: Die Konkurrenz aus Norwegen und Österreich ist in den vergangenen Winter locker an Deutschland vorbeigezogen und macht nicht den Eindruck, diese Vormachtstellung schnell aufgeben zu wollen.

Immerhin: Hinschmeißen wird Weinbuch nicht. Der Bundestrainer bleibt mindestens noch bis zu den Olympischen Winterspielen 2022. Dies bestätigte am WM-Schlusstag DSV-Vorstand Karin Orgeldinger.

Das Langlauf-Dilemma

Die meiste Arbeit wartet jedoch auf Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Der hatte bei seinem Amtsantritt 2018 noch gehofft, bei der Heim-WM um Medaillen mitlaufen zu können. Doch schon zu Beginn des Weltcupwinters war er von diesem Ziel abgerückt. "Realistisch", glaube er nicht daran, so Schlickenrieder im Oktober des vergangenen Jahres.

Bei der WM präsentierten sich Deutschlands Langläuferinnen und Langläufer dann tatsächlich sehr durchwachsen und doch noch recht weit von der Weltspitze entfernt. Ein Skiverlust mitten im Rennen, Stürze und Probleme mit dem Material - kaum eine mögliche Panne wurde aus. Auch Hoffnungsträgerin Katharina Hennig konnte die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.

BR24 Sport geht am Sonntagabend ab 19.15 Uhr live bei Clubhouse - eine WM-Bilanz, unter anderem mit BR-Sportreporter Edgar Endres und Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder.