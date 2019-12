WM Basel: Kunstradfahrer bereit für Titelverteidigung

Der hohe Erwartungsdruck macht "das Ganze natürlich nicht einfacher", sagt Kohl. Auf der anderen Seite reist er aber "einen Tick entspannter als die Konkurrenz" an, weil er weiß, dass seine "Kür läuft". Egal, "ob der Boden schnell, langsam oder uneben ist: Es kann kommen, was will. Ich fühle mich gut vorbereitet."

In der Tat: Der Oberfranke geht als als unangefochtener Topfavorit in die Weltmeisterschaft - zumal er in dieser Saison nicht nur alle Weltcups gewinnen, sondern in den letzten Monaten auch drei Mal einen neuen Weltrekord aufstellen konnte.

In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft erzielte der viermalige deutsche Meister, dreifache Weltmeister, Gesamtweltcupsieger und Europameister mit 214,10 Zählern den höchsten jemals erreichten Punkteschnitt. Zuvor hatte die Bestmarke acht Jahre lang gehalten und galt laut Kohl eigentlich als "die unüberwindbare Hürde." Dass ein neuer Trick in seiner riskanten Kür "so gut funktionieren" würde, hatte er sich nicht einmal selbst ausmalen können. Doch es klappte.

Hallen-Radsport live: Kunstrad & Radball WM

Wir übertragen die Weltmeisterschaft in Basel am 7. und 8. Dezember im Livestream. Los geht's am Samstag um 15:30 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr.

Kunstrad-Einer: Milena Slupina klare Favoritin

Auch Milena Slupina steht ein vielversprechendes Wochenende bevor. Die 24-Jährige aus dem mittelfränkischen Bernlohe ist amtierende Weltmeisterin im Kunstradfahren-Einer und konnte diese Leistung mit dem Titelgewinn bei den deutschen Meisterschaften 2018 und 2019 mehrfach bestätigen. Darüber hinaus gelang es der jungen Frau, die in Vollzeit als Konstruktionsingenieurin tätig ist, bei den German Masters in Murg ihren selbst aufgestellten Weltrekord noch einmal zu überbieten. Damit bewies sie einmal mehr ihre Ausnahmestellung in dieser Sportart und geht in Basel als absolute Favoritin in das Rennen um die Medaillen.