WM-Abfahrt: Dreßen will um Startplatz kämpfen

"Ich bin froh, dass ich in dem Zustand hier sitzen kann. Das wäre vor ein paar Tagen noch nicht gegangen", sagte Dreßen in einer Medienrunde am Donnerstag (09.02.). Am Montag und teilweise auch am Dienstag sei er noch "komplett niedergestreckt" gewesen.

Für das Rennen in der Königsdisziplin sind Romed Baumann und Andreas Sander - am Donnerstag als bester DSV-Fahrer Neunter im Super G - aus dem deutschen Team gesetzt, wie Bundestrainer Christian Schwaiger mitteilte.

Vier Fahrer kämpfen um zwei Startplätze

Um die restlichen zwei Tickets kämpfen neben dem der 29-jährigen Mittenwalder noch Simon Jocher, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger. Ferstl, der ausschied, und Jocher auf Rang 29 enttäuschten beim Super G, Schwaiger hatte noch keinen WM-Einsatz.

In zwei Trainings an diesem Freitag und Samstag können sich die Speed-Spezialisten noch einmal beweisen.