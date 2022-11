WM 2022: Wie Spielerinnen an der Realität scheitern

Ein Fußballfeld in Doha: Mauern umgeben das Spielfeld, damit Männer die Frauen nicht beobachten können. Die laufen mit Kopftüchern auf. Nour Loubani erinnert sich an solche Szenen aus dem Jahr 2013. Damals schnürte sie ihre Fußballschuhe als Spielerin der katarischen Frauen-Nationalmannschaft. Für sie ging damit ein Traum in Erfüllung. Denn schon als Kind hatte sie sich für Fußball begeistert. "Der Sport", sagt sie über sich selbst, "gehört zu meiner DNA".

Aus für deutsche Trainerin

2013 trainierte Loubani unter Monika Staab. Katar hatte die Deutsche als Nationaltrainerin angeheuert. In den katarischen Spielerinnen sah Staab, die zu diesem Zeitpunkt bereits über viel internationale Erfahrung verfügte, großes Potenzial. Nach einigen Monaten tauchte die katarische Nationalmannschaft sogar in der FIFA Rangliste auf. Dort erscheint ein Land nur, wenn es offizielle Spiele gegen andere Länder bestreitet. Doch nach eineinhalb Jahren war für Monika Staab plötzlich Schluss. Katar, schildert Staab, habe auf einen "arabisch sprechenden Mann" gesetzt.

Förderung des Frauenfußballs nur Lippenbekenntnis?

Seitdem ist offenbar nicht mehr viel passiert. Das zeigen Recherchen der ARD und internationaler Kooperationspartner, die die Absichtserklärungen Katars unter die Lupe genommen haben. Im Zuge seiner WM-Bewerbung hatte das Land angeben, Frauenfußball fördern zu wollen.

Training im Verborgenen

Zwar gibt es Frauenmannschaften im Land, die Recherchen zeigen aber, dass diese häufig eher im Verborgenen trainieren. Es gibt keine öffentliche Liga, Fußball wird nur in abgeschotteten Räumen unter Ausschuss der Männer gespielt. Kaum sicht- und wahrnehmbar also, wie mehrere katarische Frauen berichten. Darunter auch die 21-jährige Studentin Ghaida:

Sie trainiert aktuell einmal in der Woche mit anderen Studentinnen in einer kleinen Halle an der Northwestern University in Doha. Von klein auf musste sie für ihre Leidenschaft kämpfen.

Ein Lehrer habe sie einmal mit anderen Mädchen vor die Schulklasse gerufen und gefragt, warum sie mit den Jungs Fußball gespielt hätten. Das sei nicht erlaubt, zitiert sie den Lehrer. Die junge Frau empfand dieses Erlebnis als Demütigung. Danach, sagt sie, sei es schwierig geworden, sich Fußball-Feld und in der Schule wohlzufühlen.

"Strukturen fehlen"

Geht es nach der ehemaligen Nationaltrainerin Monika Staab, die die Verhältnisse noch immer im Blick hat, so fehlen bis heute Strukturen im Frauenfußball in Katar. Nach Außen werde der Schein gewahrt, um zu sagen, es gebe Spielerinnen im Land. Doch weder eine Großfeld-Liga noch Fußballclubs, die Mädchen fördern, seien tatsächlich sichtbar, berichtet Staab. Nur daran ließe sich messen, ob ein Land es wirklich ernst meine mit der Förderung des Frauenfußballs.

Keine Mannschaft in Rangliste

Tatsächlich taucht heute in der FIFA-Rangliste keine katarische Frauen-Fußballnationalmannschaft mehr auf. Anders als etwa im Falle der Länder Pakistan oder Südsudan. Das letzte offizielle Spiel gegen Jordanien liegt acht Jahre zurück. Katar ist damit offenbar das erste Gastgeberland einer WM, in dem eine Frauen-Nationalmannschaft allerhöchstens zum Schein existiert. Und das allen Absichtserklärungen zum Trotz.

Mehr zu diesem Thema hören Sie heute (16.11.) um 12:17 Uhr in der Sendung Funkstreifzug im Radioprogramm von BR24. Die Sendung gibt es auch als Podcast.