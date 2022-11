WM 2022: Ein Team ragt unter den Turnierfavoriten heraus

Spanien - Auf der Suche nach alter Stärke

Und was machen die Europäer? Mit Spanien ist bei großen Turnieren immer zu rechnen. Wer nach den alten, großen Namen in Spaniens Kader sucht, wird allerdings genau hinschauen müssen. Einer von ihnen: Sergi Busquets (FC Barcelona). Der 34-Jährige wird auch in Katar wieder Hirn und Herz der Mannschaft von Luis Enrique sein. Auf den Außen werden Jordi Alba (FC Barcelona) und Dani Carvajal (Real Madrid) verteidigen. Sonst ist vom Kern der Weltmeistermannschaft 2010 nichts mehr übrig.

Drumherum setzt Enrique auf eine Mischung aus Jugend - allen voran die drei Barca-Youngsters Gavi, Pedri und Ansu Fati - und Erfahrung. Koke, Alvaro Morata (beide (Atletico Madrid), Rodri und Aymeric Laporte (beide Manchester City) werden mit dem ganz alten Kern wohl das Gerüst bilden, in dem sich die jungen Wilden kreativ ausleben sollen. Ein spannendes Projekt, das in der Qualifikation phasenweise sehr gut funktionierte. Wie gut das bei der WM funktioniert, wird man spätestens am Sonntag (27.11.), sehen. dann trifft Spanien in der Gruppe auf Deutschland.