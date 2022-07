wirfürdich": Die DFB-Elf will für Bühl Frankreich schlagen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war am Dienstag zunächst noch selbst von sich überrascht, dass sie vor dem Duell gegen Frankreich eine solche Ruhe ausstrahlte. "Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich absolutes Vertrauen habe in diese großartige Mannschaft", erklärte die Fußballlehrerin vor dem K.o.-Spiel.

Bleibt Bühl die Einzige?

Kurz danach erreichte sie allerdings die Nachricht zur Corona-Positiv getesteten National-Stürmerin Klara Bühl. "Es ist erst mal so, dass wir den Gedanken wegkriegen müssen, ob Klara die Einzige ist. Wir müssen vorbereitet sein, dass wir doch noch auf eine Situation reagieren müssen", so Voss-Tecklenburg, die sogleich auch den positiven Aspekt der Situation herauskehrte. "Wir sehen das als nächste Herausforderung an und wollen auch im Turnier bleiben, um Klara Freude zu bereiten. Das wird die Mannschaft noch enger zusammenschweißen".

Erst Les Bleues, dann Wembley

Die 54-Jährige, die im November 2018 den Posten als Bundestrainerin übernommen hatte, kann mit dem Team ihres Vertrauens jetzt die hart verdienten Früchte ihrer Arbeit einfahren. "So nah waren wir seit vielen Jahren nicht mehr dran", weiß auch Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn: "Der Traum lebt in uns als Mannschaft. Deswegen ist da pure Vorfreude auf das Halbfinale und alles, was danach kommt."

Für den Einzug ins Finale muss der Rekord-Europameister jedoch zuerst die international noch titellosen Les Bleues schlagen. Der Gewinner der Partie am Mittwoch (21 Uhr in der BR24 Radio-Livereportage) in Milton Keynes steht dann im Endspiel am Sonntag vor fast 90.000 Zuschauern im Wembley-Stadion von London.