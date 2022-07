Wird Jahn Regensburg wieder zum Pokalschreck?

In der Saison 2020/21 scheiterte der SSV Jahn Regensburg im DFB-Pokal erst im Viertelfinale an Werder Bremen. Auf dem Weg dahin setzten sich die Regensburger damals im Achtelfinale zuhause gegen den 1. FC Köln durch - im Elfmeterschießen durch.

Jahn kämpferisch vor dem Duell gegen Köln

Auch dieses Mal rechnen sich die Oberpfälzer durchaus Chancen aus. Trainer Mersad Selimbegovic setzt auf eine mutige Spielweise: "Wenn Du mutig bist, kannst Du auch mal was erzwingen", so der Coach der Oberpfälzer. Jahn-Kapitän Benedikt Gimber gibt sich ebenfalls kämpferisch: "Auf jeden Fall wollen wir am Samstag ein richtig gutes Spiel zeigen und dem Bundesligisten Köln Paroli bieten und die dann auch im optimalen Fall in die Knie zwingen."

Vielversprechende Bilanz zum Saisonstart

Der Start in die neue Zweitliga-Saison untermauert die Regensburger Hoffnungen auf ein Weiterkommen im Pokal. Die bisherige Bilanz ist beeindruckend: zwei Spiele, zwei Siege, fünf Tore geschossen, keines kassiert. Damit ist der Jahn aktuell Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga.

Wiedersehen mit altem Bekannten

Das Spiel gegen den 1.FC Köln wird auch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Sportchef der Regensburger, Christian Keller. Dieser leitete von 2013 bis in den Herbst 2021 die sportlichen Geschicke des SSV Jahn. Seit April ist er in gleicher Funktion für die Kölner tätig.

Zum Aufeinandertreffen der beiden Domstädte Regensburg und Köln am Samstag im DFB Pokal werden im Regensburger Jahnstadion bis zu 12.000 Zuschauer erwartet, mit einem ausverkauften Stadion rechnet der Verein nicht.