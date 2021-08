Wirbel um Sportlerin Schleu: Hetze im Netz, Beistand vom Verband

Es hätte so schön kommen können: Nach den ersten drei Disziplinen des Modernen Fünfkampfs bei den Olympischen Spielen in Tokio lag die Athletin Annika Schleu noch auf Goldkurs - bis sie beim Reiten mit dem ihr zugelosten Pferd große Probleme bekam und keine Chance mehr auf eine Medaille hatte: Das Pferd verweigerte und Schleu verblieb ohne Punkte.

Doch die eigentlichen Schwierigkeiten kamen erst danach: Wegen ihres Umgangs mit dem Tier und der Aufforderung von Bundestrainerin Kim Raisner, die Gerte einzusetzen, hatte es massive Kritik gegeben. Raisner war am Samstag vom Weltverband von den Spielen ausgeschlossen worden. Die Reaktionen auf die Vorfälle fallen nun sehr verschieden aus.

Viele Hasskommentare im Internet

In den sozialen Medien wird vor allem Schleu für das Drama verantwortlich gemacht. Wegen zahlreicher Hasskommentare hat die Fünfkämpferin deshalb vorerst ihren Instagram-Account deaktiviert. "Ich habe kurz danach schon schlimme Kommentare bekommen", sagte die 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Der Account ist nicht gelöscht, aber ich habe ihn zu meinem eigenen Schutz jetzt erst einmal deaktiviert." Auch ihr Freund und ihre Mutter hätten ihre Accounts deaktiviert.

Es seien "teilweise Worte gewählt worden, wo Leute sich angeblich für das Tierwohl und für Lebewesen einsetzen, aber dann in einer Art und Weise mit mir oder auch meinen Angehörigen sprechen, wo ich sage, das ist nicht ok, das geht viel zu weit", sagte die Berlinerin. Den Vorwurf der Tierquälerei weist die 31-Jährige dabei entschieden von sich. "Ich bin nach bestem Gewissen mit dem Pferd umgegangen. Es war schon klar, dass man etwas konsequenter werden muss, aber ich war zu keiner Zeit grob", betonte Schleu gegenüber der dpa. Wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man auch, dass der Zügel locker hängt.

Schleu: Bundestrainerin hätte sich anders ausdrücken können

Mit so einer Art von Shitstorm und mit so viel Hass habe sie trotzdem nicht gerechnet. "Ich fühle mich schon angegriffen, wenn gesagt wird, dass ich unmenschlich bin." Obwohl die Sportlerin ihren Instagram-Account deaktiviert hat, muss sie nach eigener Aussage weiter beleidigende Nachrichten hinnehmen.

Verständnis hat Schleu auch für ihre Trainerin Kim Raisner. "Das, was sie gesagt hat, was ich auch von mir aus gemacht hätte, mit der Gerte einmal auf den Hintern zu hauen, das ist schon etwas, was man machen kann, um das Pferd zu überzeugen." Allerdings könne sie auch nachvollziehen, dass Raisner das vielleicht anders hätte ausdrücken sollen. "Auch als Trainerin ist man da sehr stark involviert." Raisner, die Schleus Pferd auch mit der Faust geschlagen haben soll, war nach ihren Äußerungen durch den Weltverband von Olympia ausgeschlossen worden.

Sportverband moniert einseitige Ausschluss-Entscheidung

Von dieser Entscheidung wurde der deutsche Verband für Modernen Fünfkampf nach eigener Aussage "überrascht". Man habe keine offizielle Mitteilung bekommen. "Wir wurden nicht angehört, die Trainerin auch nicht", sagte Sportdirektorin Susanne Wiedemann der Deutschen Presse-Agentur. "Ich denke, dass es der Respekt gebietet, wenn jemand ausgeschlossen wird, dass er darüber auch informiert wird", kritisierte sie den Weltverband UIPM. "Ich hätte mich sehr gefreut über ein persönliches Gespräch. Ich hatte heute Morgen mit dem Präsidenten des Weltverbandes einen kurzen Austausch. Da war keine Rede von dem, was wir jetzt erfahren mussten", ergänzte Wiedemann. Der Weltverband begründete die Maßnahme mit einem Verstoß gegen die Wettkampfregeln.

Wiedemann beklagte auch die Anfeindungen, die Raisner und Schleu nach dem Drama hinnehmen mussten. "Was Annika und Kim als Personen gerade erfahren, die persönlichen Beleidigungen und Verletzungen, das sind Randprodukte, die einen Schaden anrichten, der über diesen Sport hinausgeht", sagte sie. Darunter würden Athletinnen und Athleten, sowie der gesamte Sport leiden. "Mir fehlen die Worte."

IOC verweist auf Tierwohl

Zuspruch hingegen kommt von IOC: Das Internationale Olympische Komitee hat den Ausschluss von Fünfkampf-Bundestrainerin Kim Raisner von den Sommerspielen in Tokio begrüßt. Die Szenen beim Reit-Drama um Annika Schleu seien "verstörend" gewesen, teilte ein IOC-Sprecher mit und ergänzte: "Wir fühlen mit der Athletin und dem Pferd. Das Tierwohl ist von äußerster Wichtigkeit."

Allgemeine Forderung nach Änderung des Regelwerks

Einig zeigten sich bisher alle aber in der Frage, ob das Regelwerk im Modernen Fünfkampf geändert werden müsse. Auch Schleu erklärte, man müsse sicherlich über Reformen nachdenken. "Vor allem, wenn man sieht, dass sich ein Pferd - aus welchen Gründen auch immer - nicht mehr in der Lage fühlt, den Parcours weiterzuspringen, dass es dann auch andere Regeln geben muss, als nur auf die vier Verweigerungen zu gucken", so die 31-jährige Berlinerin.

Die Sportdirektorin des deutschen Fünfkampfverbandes, Wiedemann, verdeutlichte, dass es bereits diverse Ideen in diese Richtung gebe, die auch bereits zur Diskussion gebracht worden seien - etwa die Höhe der Hindernisse und deren Anordnung, die Zeit, ein früheres Kennenlernen und mögliches Reiten der Pferde.

Auch Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke hält Reformen für notwendig. "Für mich gehören Vertrauen und Harmonie grundsätzlich zu jeder Art von Umgang mit dem Pferd", schrieb die 53-Jährige aus Münster auf Facebook. Die Regularien des Modernen Fünfkampfs würden von Pferd und Reiter erwarten, sich in 20 Minuten so gut kennenzulernen, dass man gemeinsam einen Springparcours absolvieren kann. "Das ist in meinen Augen nicht möglich, zumindest nicht in einer Wettkampfsituation wie bei Olympischen Spielen", schrieb Klimke. "Ich möchte nicht mit den Reitern tauschen!"

Pferde seien hochsensible Tiere, die jedes Gefühl des Reiters sofort spürten, in diesem Fall auch die hohe Anspannung und die ungewohnte Atmosphäre. "Wenn man als Pferd-Reiter-Paar über Jahre zusammengewachsen ist, kennt man sich sehr gut und kann gemeinsam solche Situationen meistern", so die zweimalige Team-Olympiasiegerin Klimke.

Fünfkämpfer-Präsident Schormann wehrt sich gegen Regelkritik

Die Forderung, das Regelwerk jetzt rasch zu ändern, wies der Präsident des Dachverbands der Modernen Fünfkämpfer, Klaus Schormann, allerdings zurück. Man denke permanent über das Reglement nach. "Wir haben all das, was jetzt kritisiert wird, schon längst zu Papier gebracht", so Schormann. Nichtsdestotrotz dürfe man die Vorschriften nur alle vier Jahre verändern, das sei in den Statuten festgelegt.