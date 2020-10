Wirbel um "falsch positive" Corona-Tests im Profifußball

"Falsch positive" Befunde auch bei FC Bayern und Kickers

Bereits am Samstag hatte es beim deutschen Fußballmeister FC Bayern München und Zweitligist Würzburger Kickers ähnliche Fälle mit "falsch positiven" Befunden gegeben.

FC-Bayern-Spieler Serge Gnabry, der in der vergangenen Woche positiv getestet wurde, sei ebenfalls "falsch positiv". Dies teilte FC-Bayern-Trainer Hansi Flick vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit.

Bei den Würzburger Kickers waren Spieler Douglas und zwei Co-Trainer betroffen, die wegen positiver Testergebnisse nicht am Spiel beim Hamburger SV teilnehmen konnten. Auch hier teilte der Klub am Samstag nach dem Spiel mit, dass die Tests "falsch positiv" gewesen sein und das Trio bereits am Sonntag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann.