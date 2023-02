Wirbel nach Interview: Katapultiert sich Neuer selbst ins Aus?

Ende Januar hatte sich Manuel Neuer noch mit einem emotionalen Post von seinem langjährigen Torwarttrainer Toni Tapalovic verabschiedet. Der hatte Neuer über elf Jahre lang begleitet. Jetzt legte der Weltmeister-Torhüter in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung nach und kritisierte die Vereinsführung des FC Bayern für den Umgang mit Toni Tapalovic.

Dessen Entlassung sei für Manuel Neuer das Krasseste gewesen, was er in seiner Karriere erlebt hätte. Der Präsident des FC Bayern Oliver Kahn hat darauf bereits reagiert und sagte gegenüber der dpa, Neuers Verhalten "wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht". Auch auf BR24 Sport gab es schon viele Reaktionen zu Neuers Kritik und die gehen mehrheitlich in eine Richtung.

"Kein Spieler steht über dem Verein, auch nicht Herr Neuer"

Auf Facebook schreibt User Gert Eidinger zum Beispiel "Entscheidungen werden vom Verein getroffen, der übrigens auch ein üppiges wenn auch verdientes Gehalt überweist. Kein Spieler steht über dem Verein, auch nicht Herr Neuer." Und auch Nutzer Holger Paschedag hat eine ähnliche Meinung. Er schreibt: "Der Verein ist größer als Manuel Neuer! Ich mochte ihn und ich mag ihn, aber auch er ist ersetzbar."

"Die Zeiten als Nr. 1 sind wahrscheinlich vorbei"

Oliver Kahn hatte schon ein Gespräch mit Manuel Neuer angekündigt. Welche Konsequenzen genau der 36-Jährige zu erwarten hat, ist noch nicht klar. Einige Reaktionen offenbaren aber schon eine Vermutung. Dahoamhocka beispielsweise kommentiert auf br24sport.de: "Jetzt mal ehrlich. Seit seinen Verletzungen hat seine Leistung darunter gelitten. Auch bei der WM. Bei jedem läuft die Zeit mal ab. Das weiß er. Und muss es halt akzeptieren. Nr.2 oder gehen". Und auch auf Facebook vermutet Alexander Ratz, dass Neuer nach seiner Verletzung nicht mehr Bayerns Stammtorhüter sein wird: "Das Interview wird vermutlich maximal einen Platz auf der Ersatzbank zu sichern. Die Zeiten als Nr. 1 sind wahrscheinlich vorbei".

Neuer "redet Tacheles"

Manche Nutzer springen Neuer aber auch zur Seite. Auf BR24 schreibt Wanda: "Mal einer, der nicht kuscht, sondern Tacheles redet. Ist der FCB halt nicht gewohnt." Und anasemanini hält "die Begründung von Nagelsmann auch für dünn." Die Mehrheit in den Kommentarspalten stellt sich aber auf die Seite des Vereins. Und der muss jetzt entscheiden, wie er mit seiner langjährigen Nummer 1 weiter umgeht.