Wir trauern um Andrea Otto

Ihren eigentlichen Berufswunsch "Italienerin" hatte sie damit zwar klar verfehlt, allerdings wusste die kleine Andrea als Kind damals nicht, dass Italienerin gar kein Beruf ist ...

Sportjournalistin war sie durch und durch. In ihrem Sportlerherz war sie ein Winterkind. Snowboard, Skilaufen, Langlaufen – genau ihr Ding. Andrea war eine großartige Kollegin, eine tolle Frau, eine geniale Mama, ein feiner Kumpel: Immer leistungsbereit, meinungsstark, selbstbewusst und trotzdem immer und in erster Linie ein zugewandter Mensch.

Wenn sie was angepackt hat, dann machte sie das richtig. Sei es nun das Schwimm-Training für die Triathlon-Staffel beim Challenge in Roth oder ihr soziales Engagement für das sie extra Urlaub nahm. Legendär ist auch ihre große Dirndl-Sammlung - nicht zum Nachteil einiger Kolleginnen, die für spontane Wiesnbesuche bei Andrea immer das richtige Outfit fanden.

In einem der letzten Telefonate mit ihr ließ sie uns die Schwere ihrer Erkrankung nicht erkennen. Vielmehr schmiedete sie Zukunftspläne. Aber so war sie: Sie wollte nicht, dass wir uns Sorgen machten. Selbst ihre Familie wusste lange nicht alles über die Schwere ihrer Krankheit. Ihr Glauben machte sie stark und ließ sie fest an eine Genesung glauben. In diesem Telefonat bat sie darum, in den Kirchen Kerzen für sie anzuzünden, um an sie zu denken und damit ihre Genesung zu unterstützen.

Diese Kerzen werden leuchten, um an Andrea zu erinnern. Andrea ist am vergangenen Freitag im Alter von 47 Jahren verstorben. Wir sind schockiert und fassungslos – wir vermissen Andrea: Ihre Sonne strahlt weiterhin in unseren Herzen. In Gedanken sind wir bei ihrer Tochter, ihrem Ehemann und ihren Eltern,

Ihr Team des BR / ARD Sport und ihr Team der Abendschau