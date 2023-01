Winterwandertag: Naturerlebnis pur im Fichtelgebirge

Abendwanderungen mit Fackeln und Laternen

Besonders stimmungsvoll sind Abendwanderungen mit Fackeln oder Laternen, beispielsweise zum Schneelabyrinth nach Grassemann oder zum Fichtelsee, wo es einen kleinen Wintermarkt mit Feuerschalen und Glühweinausschank gibt. Zu manchen Wanderungen gehört eine Einkehr dazu oder es gibt überraschend ein "Schmankerl" von den Wanderführerinnen und -führern.

Eine Stärkung ist gut, denn etwas mehr Kondition verlangt beispielsweise die Tour auf einem Teilstück der Ochsenkopfrunde, dem bislang einzigen Qualitätsweg Wanderbares Deutschland „Winterglück“. Insgesamt hat er eine Länge von 18,9 km und verbindet die vier Orte, die rund um den Ochsenkopf liegen: Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach.

Am Samstag ist Familientag unter anderem mit einer Tierspurensuche und selbst gemischtem Vogelfutter, so dass auch Kinder ihren Spaß haben werden. Wer sich vor allem für die Geologie des Fichtelgebirges interessiert, kann an einer Wanderung des GEOPARK Bayern-Böhmen teilnehmen, die entlang von Grenzmarkierungen im Granit führt: Über den Feuerherdweg zum "Herrgotterl" am Hochbehälter und Bleaml Alm, danach zurück über Wolfslohe mit einer Einkehr am Ende der Wanderung im Gasthaus Specht.

Schnee im Fichtelgebirge möglich

Bereits im Januar 2018 hat der Deutsche Winterwandertag in der Erlebnisregion Ochsenkopf stattgefunden. Damals begann es kurz vorher zu schneien und die weiße Pracht verwandelte das Fichtelgebirge in eine zauberhafte Winterlandschaft. Auch diesmal bleibt es bis zum letzten Moment spannend, ob grün bleiben oder Schnee auf den Bäumen, Wegen und Felsen liegen wird.

Doch Wandern und sich draußen an der frischen Luft in der Natur zu bewegen, ist in jeder Jahreszeit ein besonderes Erlebnis. Das will der Deutsche Wanderverband (DWV) mit dieser Veranstaltung zum Ausdruck bringen.

Rund 2.500 Teilnehmer beim Winterwandertag 2018

"Schon der 3. Deutsche Winterwandertag 2018 begeisterte rund 2.500 Teilnehmern aus vielen Teilen des gesamten Bundesgebietes in der damals einmaligen tiefwinterlichen Kulisse. Auch diesmal werden die Verantwortlichen mit ihren vielen ehrenamtlichen Wanderführerinnen und Wanderführern, den Engagierten des Fichtelgebirgsvereins und der Touristiker dazu beizutragen, dass auch die Neuauflage des Winterwandertages den Teilnehmern wieder unvergessliche Eindrücke und Erlebnisse bescheren wird“, sagt Rainer Schreier, Hauptvorsitzender des Fichtelgebirgsvereins, der den 5. Deutschen Winterwandertag gemeinsam mit den Gemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach organisiert.

Die Teilnahme für alle Tage mit insgesamt über 60 Angeboten kostet 10 Euro, für die man ein Bandana (Schlauchtuch) als Eintrittskarte bekommt. Damit kann man an den Touren und Abendveranstaltungen teilnehmen sowie die öffentlichen Verkehrsmittel rund um den Ochsenkopf umsonst nutzen. Wer nur an einen Tag mitwandern will, kann ein Einzelticket für 5 Euro kaufen. Das gibt es in den Tourismusbüros rund um den Ochsenkopf ebenso wie bei den Wanderführern und -führerinnen vor Ort.

Das vollständige Programm gibt es unter: https://winterwandertag-ochsenkopf.de/programm/