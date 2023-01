Wintertrainingslager: Wichtige Tage für den 1. FC Nürnberg

Beim Club lief die Vorrunde alles andere als rund. Nachdem Robert Klauß seinen Trainerposten räumen musste, übernahm Markus Weinzierl das Ruder. Der große Trainereffekt blieb bislang aber aus.

Feinschliff in Belek

In der Vorbereitung gibt also einiges zu tun am Valznerweiher. Am Sonntag (08.01.) hebt der Club deshalb ab in Richtung Türkei, wo Weinzierl im Wintertrainingslager in Belek für den richtigen Feinschliff sorgen will.

Florian Flick ist einer von drei neuen, die dabei helfen sollen, den FCN wieder in die Spur zu bringen. Der defensive Mittelfeldspieler ist vom FC Schalke 04 nach Nürnberg ausgeliehen und hat sich bereits gut eingelebt. Auch die Schalker fliegen in diesen Tagen nach Belek, "für mich wird es ein Treffen mit bekannten Gesichtern, ich freue mich einfach auf die Woche."

Weinzierl: Taktisch arbeiten, Testspiele nutzen

Markus Weinzierl hat im Trainingslager endlich die Möglichkeit, dem Club seine Spielidee einzuflößen. Denn nur zwei Punkte trennen den Club von der Abstiegszone, da muss sich in der Rückrunde einiges verbessern. "Da werden wir uns gut drauf vorbereiten, werden taktisch arbeiten, alles analysieren und unsere Schlüsse daraus ziehen." Es gelte, die vier Testspiele zu nutzen.

Im Tor soll Peter Vindahl Jensen den verletzten Christian Mathenia ersetzen. Und vorne muss Markus Weinzierl aus seinem Überangebot an Stürmern endlich einen Torjäger formen. Und dann hoffen sie in Nürnberg auf eine Rückrunde ohne große Abstiegssorgen.