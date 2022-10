Wintersportler erwarten Winter voller Herausforderungen

Der Winter steht fast schon vor der Tür, die Saison für die Wintersportler beginnt am 22./23. Oktober mit den Riesenslaloms in Sölden. Aber fest steht, nach den Corona-Jahren wird auch dieser Winter ein besonderer: "Die größte Herausforderung, das kann man jetzt im Augenblick auch gar nicht wegdiskutieren, ist die Umsetzbarkeit unserer Wettkämpfe", sagt Wolfgang Maier, der Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Damit meint er nicht nur die Umsetzbarkeit der Profi-Wettbewerbe in Zeiten der Energiekrise, in der Kunstschnee auch noch einmal ein wertvolleres Gut wird. Sondern auch, "dass wir Kinder wieder in den Schnee bringen können".

Winter mit Fußball-WM in Katar

In Berchtesgaden diskutierte Maier beim Summit "Sport meets Winter. Gemeinsam. Nachhaltig. In die Zukunft" über die künftige Ausrichtung des Wintersports. Besteht die Gefahr, dass die Qualität leidet oder gar die Existenz in Gefahr ist? Aus den verschiedensten Bereichen waren in Berchtesgaden Menschen zugegen, die Berührungspunkte mit dem Wintersport haben.

Jeder hofft, nicht unter die Räder zu kommen. Gerade in diesem Winter voller Herausforderungen, in dem zu Beginn auch noch eine Fußball-WM in Katar stattfindet, die auch um Zuschauer und Sportinteressierte buhlt.

"Wir machen in der Adventszeit einer Fußball-Weltmeisterschaft an einem Ort, den wir kühlen müssen. Und gleichzeitig haben wir hier eine Energiekrise. Das zu verstehen, ist ausgesprochen schwierig", sagt der Kölner Universitätsprofessor Ralf Roth.