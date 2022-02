Wintersport-Ticker: Ukrainische Biathleten verzichten auf Rennen

10.20 Uhr: Skicross-Weltcup in Sunny Valley abgesagt

Der am Wochenende geplante Weltcup der Skicrosser im russischen Sunny Valley wurde abgesagt. Das teilte die FIS am Freitag mit. Die Qualifikation für die Skicross-Rennen am Wochenende in Sunny Valley im Ural fanden zuvor noch wie geplant statt - sie wurde durch den Rückzug alle Mannschaften mit Ausnahme der gastgebenden allerdings zu einer Farce. Bei den Frauen gingen lediglich sieben russische Läuferinnen in die Qualifikation, ihre 26 ursprünglich gemeldeten Konkurrentinnen zogen ihre Teilnahme zurück. Bei den Männern blieben von den 67 potenziellen Startern nur sechs russische übrig. Der Deutsche Skiverband (DSV) hatte eine achtköpfige Mannschaft um die Olympiadritte Daniela Maier für die Rennen in Sunny Valley gemeldet - sie am Donnerstag aber zurückgezogen.