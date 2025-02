26.02.2025, 13:44 Uhr Bildbeitrag

Wintersport-Ticker: Nordische Ski-WM startet in Trondheim

Am Abend wird die Nordische Ski-WM in Trondheim eröffnet. DSV-Sportdirektor Hüttel kündigte an, die Skisprung-Planung "auf den Prüfstand" zu stellen am Alle News vom Wintersport-Wochenende im Ticker.

Von BR24Sport