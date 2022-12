Wintersport-Ticker: Biathleten Voigt und Zobel überraschen

Die Wintersport-News vom Mittwoch 30.November

14.40 Uhr: Solider Saisonstart für DSV-Biathletinnen

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat zum Auftakt der Weltcup-Saison einen Platz auf dem Podest verpasst. Im 15-km-Einzel im finnischen Kontiolahti landete die 33-Jährige nach einem guten Auftritt trotz zweier Schießfehler auf Rang sechs. Das erste Frauen-Rennen gewann die Schwedin Hanna Öberg vor Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) und der Italienerin Lisa Vittozzi. Herrmann-Wick (+1:31,4) hatte bei den Winterspielen in Peking das Einzel gewonnen. Teamkollegin Vanessa Voigt blieb am Mittwoch fehlerfrei, hielt aber in der Loipe nicht mit den Besten mit.

Die laufstarke Sophia Schneider (2/+2:12,1) landete knapp hinter den besten Zehn, Anna Weidel (2/+3:42,4) und Juliane Frühwirt verpassten eine Spitzen-Platzierung.

11.20 Uhr: Saison-Aus für Skirennläuferin Roni Remme

Hiobsbotschaft aus dem Lager der deutschen Alpin-Rennfahrer: Die deutschen Skirennläuferinnen müssen gleich zu Beginn des Winters einen schmerzhaften Ausfall verkraften. Bei der gebürtigen Kanadierin Roni Remme, die erst vor diesem Winter zum Deutschen Skiverband (DSV) gewechselt war, rissen bei einem Sturz im ersten Training für die Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag im kanadischen Lake Louise Kreuz- und Innenband im rechten Knie. Sie fällt damit für die gesamte WM-Saison aus.