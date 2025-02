Wintersport-Ticker: Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm startet

Abgesagte Abfahrt von Garmisch wird in Kvitfjell nachgeholt

Der Ski-Weltverband FIS hat einen neuen Austragungsort für die am Sonntag abgesagte Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen gefunden. Das Rennen, das wegen Nebels an den Trainingstagen nicht stattfinden konnte, soll nun am 7. März im norwegischen Kvitfjell ausgetragen werden. Das gab die FIS am Montag bekannt.

Die Absage in Garmisch war umstritten, nach Ansicht des Deutschen Skiverbandes (DSV) wurden nicht alle Optionen ausgeschöpft. "Es trifft uns schon, dass man keine Alternative oder Lösungen zugelassen hat", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier. Das Rennen auf der Kandahar wäre die Generalprobe für die WM ab Dienstag (bis 16. Februar) in Saalbach-Hinterglemm gewesen.