Wintersport-Ticker: Biathletin Puff gibt WM-Debüt im Einzel

08.15 Uhr: Biathletin Johanna Puff gibt WM-Debüt

Europameisterin Johanna Puff gibt am Dienstag in Lenzerheide überraschend ihr Debüt bei einer Biathlon-Weltmeisterschaft. Die 22-jährige Oberbayerin wurde vom Deutschen Skiverband in das Aufgebot für das Einzel am Dienstag (15.05 Uhr im BR24Sport-Liveticker) in der Schweiz berufen. Puff gewann im Einzel bei der EM in Martell zuletzt Gold, allerdings nimmt an diesem Event in der Regel nur die zweite Biathlon-Reihe teil.

Im Weltcup war sie nur zum Start in Kontiolahti im deutschen Team, konnte dabei die WM-Norm in Finnland aber nicht erfüllen. Sie erhielt ihren Platz im WM-Kader auch, weil die Thüringerin Vanessa Voigt wegen einer Erkrankung und den Folgen vorzeitig ihre Saison abbrechen musste. Angeführt wird das deutsche Aufgebot im Einzel von Verfolgungs-Weltmeisterin Franziska Preuß (30), die ihre vierte Medaille in Lenzerheide gewinnen kann. Neben Puff sind zudem Selina Grotian (20) und Julia Tannheimer (19) am Start.