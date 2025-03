Wintersport-Ticker: Wetterprobleme bei Biathlon und Bob-WM

15.22 Uhr: Preuß - frisch erholt zur Jagd auf den großen Traum

Auftanken für den großen Endspurt, das war der Plan für Biathlon-Star Franziska Preuß nach dem enttäuschenden Wochenende in Nove Mesto. Platz 13 in der Verfolgung, Platz 15 im Sprint taten dem Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup nicht gut. Ihre ärgste Konkurrentin Lou Jeanmonnot konnte mit zwei vierten Plätzen Boden gut machen. Doch Preuß steht im Gesamtklassement mit 933 Punkten noch immer 36 Zähler vor der Französin.

Auf die Staffel in Nove Mesto hatte Preuß verzichtet und war früher in ihre Heimat Ruhpolding gereist, wo sie am heutigen Dienstag entspannt ihren 31. Geburtstag feiern konnte. Das schönste Geschenk könnte sie sich selbst machen. Dafür bräuchte es aber nicht nur beim Weltcup in Poljuka Topleistungen. Nach Pokljuka stehen am legendären Holmenkollen in Oslo vom 21. bis 23. März noch ein Sprint, eine Verfolgung und zum Abschluss des langen Winters ein Massenstart an.