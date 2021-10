Wintersport: Skistar Ertl bringt die Kids auf die Piste

"Wir haben bei uns in Lenggries einen supertollen Skiklub. Da sind die Bambinis voll dabei“, erklärt die 48-Jährige. Sie findet es "super, dass in der Gegend auch die Schulen mitspielen" und Skilager veranstalten. Das sei auch für sie "damals ein Highlight und tolles Erlebnis gewesen". Das können die Kinder jetzt in Skikursen nacherleben.

Für Ertls Tochter ist Skifahren "wie zu schweben"

Auch ihre Tochter Romy hat sie so voll motiviert in den Schnee gebracht. "Dass man einfach in der freien Natur ist und dass man dann den Schnee so glitzern sieht und mit dem Speed da runter rauscht, dass es sich anfühlt, wie zu schweben", so erklärt sie ihre Leidenschaft. "Da kommen dann einfach so Glücksgefühle hoch", erklärt sie.

Foulheit der Eltern keine Ausrede

Um die erlebbar machen zu können, sollten sich auch die Erwachsenen "alle an der Nase fassen". "Egal ob die Eltern vielleicht mal ein bisserl foul sind oder keine Lust haben", das sei keine Ausrede. Schließlich geht es um das Wohlfühlen beim Skifahren: "Weil es den Kopf freimacht!"