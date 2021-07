Wintersport: Skibergsteigen wird in Mailand 2026 olympisch

Im Skibergsteigen sollen bei den Olympischen Winterspielen 2026 Medaillen in fünf Disziplinen vergeben werden. 24 Männer und 24 Frauen tragen jeweils einen Sprint und einen Einzel-Wettbewerb aus, dazu kommt ein Mixed. Skibergsteigen ist die erste neue Sportart im Programm der Winterspiele, seit die Snowboard-Wettbewerbe 1998 in Nagano/Japan vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen wurden.

Generalprobe bei den Olympischen Jugendspielen

Beim Skibergsteigen wird in verschneitem Gelände eine Strecke mit Aufstiegen und Abfahrten bewältigt, der Höhenunterschied kann bis zu 1.900 Meter betragen. In einigen Wettbewerben gehören unter anderem Eispickel, Klettergurte, Seile und Steigeisen zur Ausrüstung. Im Januar 2020 war die Sportart Teil des Programms der Olympischen Jugend-Winterspiele in Lausanne. Das Organisationskomitee der Winterspiele 2026 hatte dem IOC daraufhin die Aufnahme für die Olympia in Mailand und Cortina d'Ampezzo vorgeschlagen.