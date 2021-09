Wintersport: Severin Freund blickt auf die neue Saison

Zwei Kreuzbandrisse, eine Meniskusoperation, Rückenprobleme und auch sonst allerlei Verletzungen und Wehwehchen. Severin Freund kennt die Schattenseiten des Sportler-Daseins nur allzu gut. Vergangenes Jahr, das Comeback nach über einem Jahr Pause. Die Saison 20/21 war die seit langer Zeit erste, die er von Beginn an bestritt. Freund konnte mit mehreren Top-10-Platzierungen und Team-Gold bei der Nordischen Ski-WM wieder ganz vorne mitmischen.

"Im Vergleich zu den letzten Jahren ist es ehrlich gesagt mega gut"

Diese Saison will Freund wieder angreifen. Nicht nur Platz neun beim Sommerspringen im Juli geben Grund für Optimismus. "Gut, mit 33 Jahren und ein paar Verletzungen zwickts schon ab und zu ein bisschen, aber im Vergleich zu den letzten Jahren ist es ehrlich gesagt mega gut", sagt Freund im BR-Interview.

In der kommenden Saison freut er sich auf zwei Dinge ganz besonders. Zum einen: "Die Skiflug WM in Vikersund ist klar immer ein Highlight" und zum anderen, dass er nicht mehr vor leeren Rängen springen muss: "Letztes Jahr hat das die Tournee auch gut gemacht, mit Pappaufstellern und Lasershow. Aber Leute an der Schanze sind was anderes", so Freund. Wer weiß, vielleicht kann er mit diesen Leuten bald sogar einen Podestplatz feiern.