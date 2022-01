Wintersport-Ticker: Freestylerin Cakmakli knackt Olympia-Norm

Nordische Kombination: Deutsches Quartett auf Podiumskurs (11.05 Uhr)

Es läuft gut für das deutsche Team bei der Weltcup-Premiere des Mixed-Wettbewerbs in der Nordischen Kombination. Jakob Lange, Cindy Haasch, Terence Weber und Jenny Nowak sammelten im Springen 112,4 Punkte und gehen auf Platz vier in die Entscheidung im Skilanglauf (13.15 Uhr/ARD). Der Rückstand zu den führenden Norwegern beträgt 41 Sekunden. "Das Podium muss das Ziel sein. Wir sind alle gut drauf, und läuferisch brauchen wir uns nicht zu verstecken", sagte Weber in der ARD.

Eitberger beendet ihre Olympia-Saison (10.20 Uhr)

Rennrodlerin Dajana Eitberger hat nach einem Trainingssturz am Donnerstag ihre Olympiasaison vorzeitig beendet. Eitberger fühle sich nach einer Coronainfektion und mehreren Stürzen mittlerweile "platt". Das teilte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Freitag mit. Die Olympiazweite von Pyeongchang hatte es nicht in den vorläufigen Kader für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) geschafft. Nach einer Ruhephase werde die 31-Jährige ohne Druck ihre Vorbereitung auf die nächste Saison beginnen. Bei den kommenden Weltcups in Oberhof und St. Moritz nimmt Cheyenne Rosenthal anstelle von Eitberger den vierten deutschen Startplatz ein.

Ski Freestyle: Cakmakli knackt Olympia-Norm (8.55 Uhr)

Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli (Allgäu) hat beim Weltcup in Mammoth Mountain den zweiten Teil der Olympia-Norm geknackt. Die 27-Jährige qualifizierte sich in der Halfpipe zwar nicht für das Finale, schaffte als 13. aber ihr zweites Top-15-Ergebnis in diesem Winter. Kurz vor dem Jahreswechsel war sie im kanadischen Calgary ebenfalls auf Platz 13 gelandet. Für Cakmakli sind es die dritten Olympischen Winterspiele. Bei ihrer Olympia-Premiere in Sotschi 2014 hatte sie Platz 14 erreicht, vier Jahre später in Pyeongchang belegte sie Rang acht.

