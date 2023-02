Wintersport-Ticker: Schmid im Riesenslalom "kein WM-Favorit"

8.45 Uhr: Kirchner gibt Staffel-Medaillen als Ziel bei Biathlon-WM aus

Zum Abschluss der Heim-WM in Oberhof peilen die deutschen Biathleten Medaillen in den Staffelrennen und Massenstarts an. "Es ist keine Frage, dass wir in den Staffeln auf alle Fälle um die Medaillen kämpfen wollen. Das haben wir dieses Jahr in den Weltcup-Rennen meistens geschafft", sagte Bundestrainer Mark Kirchner. Die Männer hatten es in diesem Winter in vier Staffeln immer auf das Podest geschafft, die Frauen verpassten die ersten drei Plätze lediglich einmal.

Am Samstag sind ab 11.45 Uhr zunächst die Männer im Quartett gefordert, um 15.00 Uhr folgen am Rennsteig die Frauen. Noch ist nicht klar, wer Deutschland vertreten wird. Auch bei den Massensatrts habe sein Team "berechtigte Hoffnungen, ganz nach vorne Richtung Podium zu schauen", sagte Kirchner