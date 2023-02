Wintersport-Ticker: Holt das DSV-Ski-Team die erste Medaille?

10.00 Uhr: Snowboarderin Morgan führt deutsches Freestyle-Quintett bei WM an

Fünf Athletinnen und Athleten schickt der Snowboard Verband Deutschland in die Freestyle-Wettbewerbe der bevorstehenden Weltmeisterschaften in Georgien. Größte Hoffnungsträgerin ist die für die Disziplinen Big Air und Slopestyle nominierte Annika Morgan. Außerdem gehen in Bakuriani Noah Vicktor, Moritz Breu, André Höflich und Christoph Lechner an den Start. Die Weltmeisterschaften beginnen am kommenden Sonntag. Leon Vockensperger, Leon Gütl und Leilani Ettel fallen für die Titelkämpfe aus.