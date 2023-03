Wintersport-Ticker: Top-Plätze für Herrmann-Wick und Voigt

12 Uhr: Raw-Air-Tour: Althaus und Wellinger führen DSV-Team an

Angeführt von Rekordweltmeisterin Katharina Althaus (Oberstdorf) und Andreas Wellinger (Ruhpolding) gehen die deutschen Skispringer in die anstehenden Weltcups in Norwegen. Für das Duo startet am Holmenkollen in Oslo auch die Raw-Air-Tour mit jeweils zwei Einzelspringen. Karl Geiger, Stephan Leyhe (Willingen), Philipp Raimund (Oberstdorf), Constantin Schmid (Oberaudorf) und Talent Justin Lisso (Schmiedefeld) komplettieren den DSV-Kader bei den Männern.

Neben Althaus sind bei den Faruen auch Selina Freitag (SG Nickelhütte Aue), Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha), Pauline Hessler (WSV 08 Lauscha), Anna Rupprecht (SC Degenfeld) und Juliane Seyfarth (WSC 07 Ruhla) am Start.