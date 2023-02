Wintersport-Ticker: Deutsche Dreifach-Führung bei Zweierbob-WM

16.21 Uhr: Skilanglauf: Gimmler beim Sprint starke Sechste

Die Oberstdorferin Laura Gimmler hat im letzten Sprint vor der WM in Planica eine starke Generalprobe abgeliefert. Die 29-Jährige zog im italienischen Toblach erstmals in ihrer Karriere in ein Finale der besten sechs Läuferinnen ein und belegte dabei den sechsten Rang. Nicht zu schlagen war Olympiasiegerin Jonna Sundling aus Schweden.

Auch Gimmlers Oberstdorfer Teamkollegin Coletta Rydzek überzeugte, Rang sieben bedeutete für die Schwester von Kombinierer Johannes Rydzek ebenso wie für Gimmler das zweitbeste Ergebnis der Karriere. Victoria Carl (Zella-Mehlis) rundete als Achte das starke Ergebnis ab.