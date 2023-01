Wintersport-Ticker: Junioren-WM - Aicher Sechste in der Abfahrt

13.00 Uhr: Nawrath für erkrankten Fratzscher in Antholz dabei

Der gesundheitlich leicht angeschlagene Lucas Fratzscher fällt für den Biathlon-Weltcup in Antholz aus. Der zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup stark agierende Fratzscher war für die WM-Generalprobe in Südtirol nominiert worden, um mit Blick auf die Heim-WM in drei Wochen in Oberhof vielleicht noch die interne WM-Norm zu knacken.

Nach dem Training am Donnerstag (19.01.) in der Südtirol-Arena entschied Bundestrainer Mark Kirchner aber, dass der 28-Jährige am Freitag im Sprint (14.30 Uhr) nicht starten wird. Damit ist auch sein Einsatz in der Verfolgung und in der abschließenden Staffel ausgeschlossen.

Als erster Ersatzmann rutscht nun wieder Philipp Nawrath ins Team, der am Donnerstagabend in Antholz ankommen soll.