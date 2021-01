Wintersport live: Damen-Riesenslalom am Kronplatz

Andrea Filser vom SV Wildsteig aus dem oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau ist die große Hoffnung des Deutschen Skiverbandes (DSV). Die 27-Jährige hatte in Kranjska Gora erstmals Weltcuppunkte eingefahren und tags darauf Platz 22 wiederholt.

Etabliertes Renen auf anspruchsvoller Strecke

Nach den sehr erfolgreichen Rennen 2017, 2018 und 2019, entschied sich der internationale Skiverband FIS, wieder ein Weltcup Rennen an den Kronplatz in Südtirol zu vergeben. Der äußerst anspruchsvolle Riesentorlauf findet auf der Piste ERTA in St. Vigil in Enneberg statt.