Wintersport: Freestyler im Anflug auf Chur

40 Meter hoch und 110 Meter lang ist das Stahlgerüst, auf dem am Wochenende die ersten Punkte der Olympischen Saison vergeben werden. Die riesige Konstruktion wurde extra für den Big Air Weltcup im Chur aufgebaut.

Vockensperger: "kein Raum für Fehler"

Dementsprechend gehen die beiden deutschen Starter mit großer Vorfreude, aber auch gehörigem Respekt, in den ersten Contest dieser Saison. "Bei einem City-Event ist kein Raum für Fehler. Die Möglichkeit, außen am Kicker vorbeizufahren gibt es nicht", erklärt Vockensperger. Der 22-Jährige Oberbayer ist Deutscher Meister im Big Air und im Slopestyle. Im Trainingslager in der Schweiz hat er sein "Trickniveau nach oben geschraubt", verrät der Sportsoldat. Trotzdem will er vor dem Event in Chur den Ball flachhalten: "Ich spiele save – und schaue, was geht."

Morgan: "extra Kick" durch die Zuschauer und Hoffnung auf Top-10

Die 19-Jährige Morgan gehört zu den besten deutschen Slopestyle- und Big-Air-Snowboardern. Allerdings lief ihre Vorbereitung nicht optimal. Wegen einer Erkältung musste Morgan die letzten Tage des Trainingslagers ausfallen lassen. Trotzdem will die Mittenwalderin in Chur unbedingt starten. Schließlich sind bei diesem Contest zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder Zuschauer dabei: "Das ist ein besonderer Vibe. Von dem Gerüst zu starten und die Leute vor sich zu sehen, gibt mir einen extra Kick." Was die eigene Leistung angeht, ist Morgan vorsichtig optimistisch: "Ich muss abwarten, wie ich mich an diesem Tag fühle. Mit einem Top-Ten-Ergebnis wäre ich sehr zufrieden."

Zwei Tage Megaevent mit Corona-Konzept

Am Samstag (22.10.2021) gehen in Chur die Freeski-Athleten auf den Kurs. Tags darauf folgt der Snowboard-Wettbewerb (Qualifikation ab 9:30 Uhr, Finals ab 18 Uhr). Zum Rahmenprogramm des Weltcupevents gehören zahlreiche Livekonzerte. Die Zuschauer müssen geimpft, genesen oder getestet sein und das mit einem Zertifikat nachweisen können.