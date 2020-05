vor etwa einer Stunde

Wintersport: eine WM und elf Weltcups in Deutschland

Der Weltskiverband FIS hat trotz Coronakrise die Weltcuptermine für den kommenden Winter bestätigt. An ingesamt 33 Tagen geht's in Deutschland um Podestplätze. Bayerische Highlights sind die Nordische Ski-WM in Oberstdorf und Biathlon in Ruhpolding.