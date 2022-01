Wintersport-Ticker: Abfahrerin Weidle Fünfte im zweiten Training

14.05 Uhr: Nordische Kombination - Springen abgesagt

Bei der Nordischen Kombination in Seefeld ist das Springen am Freitag wegen starker Winde abgesagt worden. Da damit der provisorische Wertungsdurchgang vom Donnerstag als Grundlage für den Skilanglauf über 7,5 km ab 15.30 Uhr zählt, steht Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber vor seinem achten Sieg beim achten Saisonstart. Bester Deutscher und derzeit Zweitplatzierter ist Terence Weber (Geyer). Als zweitbester Deutscher startet am Freitag Vinzenz Geiger (Oberstdorf) von Platz sieben (+1:23 Minuten), Eric Frenzel (Geyer) ist Neunter (+1:26), Johannes Rydzek (Oberstdorf) liegt auf Rang 13 (+1:44).