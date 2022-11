Wintersport-Ticker: Skeletoni Neise rast zum Sieg

9.47 Uhr: Skeleton - Neise gewinnt Weltcup-Auftakt

Olympiasiegerin Hannah Neise ist mit einem Sieg in die Weltcup-Saison der Skeletonis gestartet. Die Winterbergerin kam in Whistler nach zwei Läufen in 1:47,40 Minuten zum Erfolg. Tina Herrmann vom Königssee fuhr nach einem verpatzten ersten Lauf und Bestzeit im zweiten Durchgang auf Rang sechs.