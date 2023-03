Wintersport-Ticker: Herrmann-Wicks emotionale Abschiedstour

9.40 Uhr: Tränen zu Herrmann-Wicks Abschied? "Könnte durchaus passieren"

Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick bereitet sich auf ein emotionales Ende ihrer erfolgreichen Biathlon-Karriere vor. "Das könnte durchaus passieren", antwortete die 34-Jährige in einem ARD-Interview auf die Frage, ob sie nach ihrem letzten Rennen am Sonntag in Oslo vielleicht auch ein paar Tränen vergießen wird. "Keine Ahnung was kommt, ich lasse mich überraschen", ergänzte die Sprint-Weltmeisterin. Drei Rennen stehen für die Sächsin noch auf dem Programm, ehe sie ihre Laufbahn am Holmenkollen nach dem abschließenden Massenstart beenden wird.