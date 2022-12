Wintersport-Ticker: DSV-Fahrer enttäuschen in Bormio

10.23 Uhr: FIS gibt grünes Licht für Nachtslalom in Garmisch

Der Nachtslalom der Männer in Garmisch-Partenkirchen am 4. Januar findet statt. Das gaben die Veranstalter nach der Pistenkontrolle durch den Skiweltverband (FIS) bekannt. Der Renninspektor Janez Hladnik habe grünes Licht für das Event am Gudiberg gegeben, so das Organisationskomitee auf Instagram. Eine Absage des Rennens sei trotz hoher Temperaturen über Silvester und Neujahr nicht mehr möglich, teilten die Veranstalter auf Anfrage von BR24 Sport mit.