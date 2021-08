Wintersee im Sommer - Tipps zum Freiwasserschwimmen

Der Regattabadesee klingt im Juli schon ganz anders als im Februar. Wir werden von lautem Froschquaken empfangen, vom Steg springen drei Buben ins grüne Wasser. Im Winter war hier sozusagen Totenstille, nicht mal Vogelgezwitscher. Nur ich, meine Mitschwimmer, vereinzelt ein paar Spaziergänger, und das Wasser. Das war im Februar natürlich kalt und an Land lag Schnee.

Das ist jetzt natürlich anders, die Büsche und Bäume am Ufer sind grün an diesem warmen Sommertag, die Sonne scheint vom bayerisch-weiß-blauen Himmel, Luft und Wasser haben etwa 24 Grad. Immer wieder springen die drei Brüder vom Steg, auf den Wiesen liegen an diesem Nachmittag vereinzelt ein paar Badegäste. Die Vögel zwitschern in den belaubten Hecken.

Große See-Runde bei warmem Wasser

Wir Winterschwimmer, Volker, Diana und ich, wollen heute einmal um den Regattabadesee schwimmen. Das sind knapp anderthalb Kilometer, für uns Frauen eine Premiere. Volker war schon im Frühling tapfer und ist die komplette Runde schon bei 10 bis 15 Grad Wasser- und Lufttemperatur geschwommen. Bereits im Februar, als der See zum Teil zugefroren war und die Wiese unter einer dicken Schneeschicht lag, haben wir uns versprochen, im Sommer gemeinsam die ganze Runde zu schwimmen. Heute ist es soweit.

Im Winter hatte ich markante Punkte, zu denen ich geschwommen bin. Einen Busch, eine Birke, im Frühling dann eine Bank am Ufer. Ausgangspunkt war meistens der Steg an der DLRG-Hütte. Hier haben wir auch heute unsere Sachen deponiert. Jetzt geht’s ins Wasser und wir schwimmen im Uhrzeigersinn.

Zuerst zu dem Gebüsch, das im Winter das Ende meiner Schwimmstrecke war, und weiter zu einer der Bänke am Ufer. Als im Februar fast der ganze See zugefroren war, habe ich hier mein Lager aufgeschlagen. Irgendwie ist es surreal, wenn ich jetzt daran denke! Denn ich musste mir durch eine dünne Eisschicht den Weg bahnen, um überhaupt ein bisschen schwimmen zu können. Fünf Minuten habe ich durchgehalten, dann musste ich zurück an Land.