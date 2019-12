Winterfit-Serie: Bad Birnbach hilft gegen Stress

Ländliche Umgebung als Teil der Kur

Auch die Umgebung ist an einer gelungenen Prävention beteiligt. Bad Birnbach wirbt für sich als das "Ländliche Bad“ und versteht sich auch so, sagt Viktor Gröll, der Leiter der Kurverwaltung. Das zeigt sich in der Architektur der Therme und vieler Hotels, die einem traditionellen Rottaler Vierseithof nachempfunden sind. Von Beginn an habe man außerdem darauf geachtet, dass der Ort mehr Einwohner als Urlauber hat.

Bisher war das AGES-Programm in Bad Birnbach nur als Privatkur möglich, ab 2020 übernehmen auch die gesetzlichen Versicherungen die Kosten für dieses innovative Konzept.