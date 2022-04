"Wings for Life World-Run" - Laufen für die Forschung

Kristina Vogel und Sophia Flörsch am Start

Beim Münchner Lauf am 8. Mai werden Kristina Vogel und Sophia Flörsch als Botschafterinnen im Münchner Olympiapark am Start sein. Vor drei Jahren war Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel schon als Zuschauerin dabei: "Ich war emotional so berührt, dass in München so viele Menschen gelaufen sind, um mich - salopp gesagt - wieder laufen zu lassen", sagt die 31-Jährige, die seit einem Trainingsunfall im Juni 2018 querschnittsgelähmt ist.

Deutschlands schnellste Frau am Steuer, die Rennfahrerin Sophia Flörsch engagiert sich nach ihrem schweren Formel 3-Unfall vor vier Jahren für die "Wings for Life“-Stiftung. Im Fitnessmagazin sagt sie: "Ich liebe Laufen zum Runterkommen und vor allem, wenn du in der Gruppe läufst, ist es der Hammer.“

Linktipp: wingsforlifeworldrun.com