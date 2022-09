Windsurfen - eine Aschaffenburgerin vor dem WM-Coup

"Ich bin aktuell im World Cup auf dem dritten Platz und damit super zufrieden", sagt Lina Erpenstein vor den entscheidenden Wettfahrten vor der Küste Sylts. Der Wind passt und der größte Karrieretriumph, der Weltmeistertitel, scheint greifbar.

Am Montag, dem ersten Wettkampftag, unterlag Erpenstein erst im Halbfinale der Niederländerin Sarah-Quita Offringa, der Fast-schon-Dauer-Weltmeisterin, die im Freestyle von 2008 bis 2018 keinen einzigen Lauf verloren hat. Aber: In Sylt geht es auch um den WM-Titel im "Waveriding", der Königsdisziplin, bei der es mit dem Surfbrett in und über Wellen geht. Und da ist Offringa schlagbar.

Erpenstein ist bereit für den WM-Titel

"Mir fehlte einfach eine gute Welle, dann hätte ich sie geschlagen", sagte Erpenstein nach dem ersten Wettkampftag, den sie als Dritte beendete, in einem Interview dem Hamburger Abendblatt: "Eigentlich fehlt nur noch das letzte Quäntchen Glück und ein sich auszahlendes Risiko."

Jetzt, unmittelbar vor den entscheidenden Läufen am Wochenende, ist sie unverändert zuversichtlich: "Es ist ein Kindheitstraum", sagt sie über den möglichen Weltmeistertitel: "Das steht auf jeden Fall auf dem Zettel, ich werde alles geben, um das zu erreichen." Die Rechnung ist ganz simpel: Schlägt sie diesmal Sarah-Quita Offringa, winkt der Weltmeistertitel.