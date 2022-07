Wimbledon: Tatjana Maria verpasst den Einzug ins Finale

Tatjana Maria atmete tief durch und konnte nach der innigen Umarmung durch ihre gute Freundin Ons Jabeur schon wieder etwas lächeln. Trotz einer erneuten Energieleistung verpasste die 34-Jährige das nächste Wimbledon-Märchen und den sensationellen ersten Einzug in ein Grand-Slam-Endspiel.

Die Tunesierin Ons Jabeur war eine Nummer zu groß für die zweifache Mutter. Jabeur setzte sich mit 6:2, 3:6 und 6:1 durch. Für Tatjana Maria war es das erste Mal überhaupt im Halbfinale eines Grand Slams - ihr bisher größter sportlicher Erfolg.

Zunächst ausgeglichenes Match

Gleich Marias erstes Aufschlagspiel dauerte sieben Minuten - inklusive der Abwehr von drei Breakbällen, unzähligen Stops und vielen Netzattacken. Die Deutsche behielt ihren Aufschlag, weil Jabeur vor allem auf der Vorhand Schwächen offenbarte und sich erst auf das Spiel ihrer Gegnerin einstellen musste. Dann kam Jabeur besser ins Match, das Break zum 3:1 konnte Maria noch zum 3:2 kontern, doch dann zog Jabeur mit ihrem schnellen, druckvollen Spiel auf 6:2 davon.

Im zweiten Durchgang wurde das Spiel der Deutschen deutlich sicherer, sie hatte mehr Länge in ihren Schlägen und agierte auch druckvoller von der Grundlinie und am Netz. Das Match gewann an Qualität, beide Spielerinnen hatten ihre anfängliche Nervosität abgelegt. Nach einer Stunde und 17 Minuten schaffte Tatjana Maria mit 6:3 den Satzausgleich.

Historischer Erfolg für Jabeur

Im dritten Durchgang ging bei Maria nichts mehr. Nach zwei Breaks von Jabeur stand es schnell 4:0 für die Tunesierin. Jabeur ließ nichts mehr zu, Maria wirkte müde und resigniert, nach insgesamt 1:42 Stunden Spielzeit war das am Ende sehr einseitige Match beendet. Für Jabeur ein historischer Sieg, sie steht als erste Afrikanerin im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers.

Die zwei Freundinnen dürften sich schon bald wiedersehen, denn Ons Jabeur scherzte nach dem Match: "Es war schwierig, ihren Bällen hinterher zu laufen. Sie muss für mich grillen, um all mein Gerenne auf dem Platz wieder gutzumachen."